Telnet Holding présente «Phénix», le drone au service de l’agriculture (Photos)

Le groupe Telnet Holding a présenté, lundi 28 juin 2020, lors son assemblée générale ordinaire annuelle, organisée au siège de l’Institut arabe des chefs d’entreprises, situé aux Berges du Lac, son drone «Phénix», à usage agricole, fabriqué par des compétences et une expertise 100% tunisiennes.

Doté d’un système de vol automatique, d’un système de télécommande et d’un système anti collisions, le drone pourra effectuer des missions dans le domaine de l’agriculture, notamment des opérations de surveillance et de sauvetage (inondations, incendies…), la livraison d’équipements dans des zones difficiles d’accès, ou encore de traitements et surveillance des cultures, en permettant une grande précision et un meilleur ciblage des zones à traiter, précise Mohamed Frikha, président directeur général de la Telnet Holding, dans un communiqué.











Phénix, dont les dimensions sont de 4,7 mètres x 4,2 mètres, pourra parcourir une distance de 800 Km avec une altitude de 5Km pouvant ainsi voler pendant 8 heures en continu, grâce à son large réservoir de carburant, explique encore le Groupe, en rappelant que ce projet, a été lancé depuis 2018 et que les travaux de fabrication, qui ont duré deux ans, ont été mis en œuvre par les ingénieurs Telnet.

Y. N.