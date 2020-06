Tunisie : Un médecin et 2 pharmaciens impliqués dans un réseau international de trafic de stupéfiants

Le ministère de l’Intérieur a annoncé lundi 29 juin 2020, que la police judiciaire de Sousse-Sud a démantelé un réseau international de trafic de stupéfiants. Treize suspects, dont un médecin et 2 pharmaciens tunisiens et 10 étrangers ont été arrêtés.

L’enquête a permis à la police d’intercepter à Sousse, une personne de nationalité maghrébine, en provenance du gouvernorat de Kasserine, qui était en possession d’une quantité de drogue et de 28.000 dinars tunisiens (DT), précise le ministère de l’Intérieur en ajoutant que le suspect a avoué, lors de son interrogatoire, son appartenance à un réseau international spécialisé dans le trafic de stupéfiants.

Le suspect a également avoué qu’il agit avec d’autres complices parmi ses compatriotes et qu’ils se procurent les stupéfiants auprès de pharmacies tunisiennes avec l’aide d’un médecin, travaillant dans le secteur privé, qui leur livre des ordonnances médicales.

Plusieurs embuscades et décentes ont été menées aux domiciles des membres présumés de ce réseau, qui ont été arrêtés et placés en détention, indique encore le communiqué, en précisant que les agents ont saisi une autre somme d’argent ( 12.500 DT), plus de 2720 comprimés de stupéfiants et 5 véhicules, ainsi que 2.000 ordonnances.

Le procureur général auprès du Tribunal de 1ère instance de Sousse-1 a ordonné la mise en détention des 13 suspects, conclut le ministère.

