La plénière de vote de confiance au gouvernement Mechichi ne doit pas dépasser 4 heures

Partagez 0 Partages

La plénière consacrée au vote de confiance au gouvernement Hichem Mechichi est prévue pour demain, mardi 1er septembre 2020. Afin d’améliorer l’image de marque très dégradée de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), la séance ne doit pas dépasser 4 heures de temps, comme cela se fait dans les démocraties dignes de ce nom. C’est possible mais est-ce trop demander à ces chers députés de parler peu et bien ?

Par Abdelmajid Mselmi *

L’image du parlement tunisien est de plus en plus ternie à tel point que beaucoup de Tunisiens souhaitent sa dissolution pure et simple.

Certes, des courants populistes (notamment celui favorable au président Kais Saied) et des courants anti-démocratiques, tel que le Parti destourien libre (PDL), ne cessent d’attaquer et de dénigrer la démocratie tunisienne et son organe le plus important qui est le parlement.

Mais d’autre part, les comportements des députés ne peuvent que les discréditer. Les disputes, la violence verbale, la non-pertinence des interventions sous la coupole, l’absentéisme… nuisent beaucoup à l’image de marque de l’instance législative.

Dans ce cadre, les plénières pour le vote de confiance aux nouveaux gouvernements, et Dieu sait qu’ils se succèdent à un rythme effréné, sont devenues un vrai calvaire pour les Tunisiens.

Demain, mardi 1er septembre 2020, on assistera a la 3e plénière de vote de confiance depuis le début de l’année 2020.

Les Tunisiens sont dégoûtes de ces séances qui durent jusqu’à l’aube de la jurnée suivante, du nombre pléthorique des députés qui prennent la parole souvent pour dire des stupidités et juste pour passer à la télévision, des discours longs, creux et impertinents qui tournent souvent au bavardage… et après on se pose la question: pourquoi le parlement est-il haï par les citoyens, qui, dans les sondages d’opinion, placent l’instance législative et les partis politiques très haut dans le classement de l’impopularité et de la détestation.

La plénière du 1er septembre peut-être une occasion pour améliorer l image de marque du parlement en veillant à ce qu’elle ne dépasse pas 4 heures de temps: 30 minutes pour le discours du chef de gouvernement désigné, 2 heures et 30 minutes pour des 20 interventions de 7 minutes des représentants des groupes parlementaires et 30 minutes pour les réponses du chef de gouvernement désigné. Les 30 minutes restantes seront réservées aux points d’ordre, car il y en aura sans doute. a 14 heures tapante, la séance peut être clôturé par le vote des députés.

Rappelons l’adage tunisien repris dans une belle chanson de notre diva Naama : «Si la parole est d’argent le silence est d’or».

* Médecin, membre de Tahya Tounes.

Articles du même auteur dans Kapitalis :