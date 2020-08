Le ministère de la Santé met fin à la rumeur sur la destitution de Nissaf Ben Alaya de ses fonctions

«Le Comité scientifique de lutte contre le coronavirus a été créé par un décret gouvernemental du 5 mars 2020, qui en précise la composition et les fonctions, et il est présidé par le ministre de la Santé», indique un communiqué du ministère de la Santé, publié cet après-midi, lundi 31 août 2020, mettant ainsi fin à la rumeur qui circule depuis quelques jours, prétendant que Nissaf Ben Alaya a été démise de ses fonctions de présidente dudit Comité.

Le ministère a également rappelé qu’à sa création, aucune fonction ou titre particuliers n’avaient été donnés aux membres du Comité scientifique et qu’un cadre de la direction des soins de santé de base était chargé de la rédaction des comptes rendus de ses réunions.

«Le 24 août 2020, le ministre de la Santé par intérim Mohamed Habib Kchaou a rendu une nouvelle décision, en renforçant le Comité scientifique par trois membres : le doyen des médecins, un spécialiste en sociologie et un spécialiste en anthropologie», précise encore le communiqué, en ajoutant qu’un rapporteur et un porte-parole officiels ont également été désignés, «postes qui n’existaient pas lors de la création du comité en mars dernier».

On notera que la rumeur sur le limogeage de Nissaf Ben Alaya a pris de l’ampleur après la parution avant-hier d’un article au journal «Sawt Echaâb», indiquant que la concernée a affirmé lors d’une interview avoir été destituée, par le ministre de la Santé par intérim.

Certains activistes et politiciens, à l’instar de Riadh Chaibi et Skander Rekeik, avaient diffusé cette rumeur, plus tôt, la semaine dernière en affirmant que la présidence de la république, et plus exactement, Nadia Akacha, directrice du cabinet présidentiel, était «derrière ce limogeage et qu’ils s’agissait de règlements de comptes politiques».

Le chargé de communication auprès du ministère de la Santé, Chokri Nafti, avait pourtant démenti, jeudi dernier, cette rumeur dans plusieurs déclarations médiatiques…

Y. N.