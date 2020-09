Jalled à Mechichi : «Soyez un chef de gouvernement pour tous les Tunisiens et non un premier ministre»

Le député Tahya Tounes, Walid Jalled, estime que pour réussir le gouvernement doit avoir un programme clair et entretenir de bonnes relations avec toutes les institutions de l’État. «Nous voulons que vous soyez un chef de gouvernement pour tous les Tunisiens, ni un premier ministre, ni un représentant des partis à la Kasbah», a-t-il lancé, en s’adressant au chef du gouvernement désigné Hichem Mechichi.

Lors de son intervention, ce soir; mardi 1er septembre 2020, à la plénière consacrée au vote de confiance au gouvernement Mechichi, Walid Jalled, qui a rappelé que son parti va voter la confiance au gouvernement proposé, malgré quelques réserves, a également alerté sur des motions qui se préparent déjà à l’Assemblée, pour retirer la confiance à certains ministres.

«On vous a laissé choisir la forme de ce gouvernement, à condition qu’il y ait une cohésion entre ses membres et que son programme soit clair. Mais je vous préviens, ils veulent retirer la confiance à certains membres de votre gouvernement, notamment les ministres de la Justice et de l’Intérieur», a-t-il dit, en ajoutant : «Par expérience, je vous conseille aussi d’entretenir de bonnes relations avec le président de la république. Ne tombez pas dans ces querelles, cela desservira le pays. Ne les laissez pas vous utiliser pour combattre le président, ils ne font pas ça pour vous, ni pour votre gloire».

Puis s’adressant au président de la république Kaïs Saïed, Wallid Jalled a ajouté : «Savez vous monsieur le président que le peuple, ceux qui vous ont élu et dont je fais partie, attendent de vous de rassembler et d’unir les Tunisien ? Ce n’est pas en nommant des personnes de votre cercle au gouvernement que vous allez réussir, d’autant que vous reprochez cela aux partis, mais vous avez fait pareil voire, pire. La présence de certains membres de ce gouvernement n’est due à qu’à leur proximité avec vous, à l’instar de Taoufik Charfeddine, qui a mené votre campagne électorale et que vous avez placé à l’Intérieur. Puis, où sont ceux que vous aviez nommés et contre qui vous vous êtes ensuite retournés ?»

«Vous avez accompli le cinquième de votre mission, et pour le moment c’est loin de nos attentes. Nous espérons que vous allez changer la démarche et rectifiez le tir. Vous n’êtes pas le seul tunisien intègre, ni le seul à enseigner le droit constitutionnel , on en compte des milliers, mais le peuple vous a fait confiance car il ne veut plus de pareilles politiques. Ne vous adressez pas à nous et à votre peuple depuis les casernes et tenez vos promesses, notamment la mise en place de la Cour constitutionnel, tant attendue», a ajouté Walid Jalled, avant de conclure : «Rassemblez les Tunisiens et faites en sorte d’aller à l’essentiel, afin de mener les réformes nécessaires pour répondre aux besoins du peuple. Soyez le président de tous les Tunisiens».

Y. N.