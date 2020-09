Sotipapier annonce une baisse de 97,6% du résultat net au 1er semestre 2020

Les états financiers de la Société tunisienne industrielle du papier et du carton (Sotipapier) au 30 juin 2020 font ressortir un résultat net à 306.798 DT, contre 13.087.227 DT au 30 juin 2019, en baisse de 89,5%.

Le résultat d’exploitation est ressorti en régression de 89,5% passant de 17.478.086 DT au 30 juin 2019 à 1.827.967 DT au 30 juin 2020.

L’assemblée générale ordinaire réunie le 30 juin 2020 a décidé de distribuer des dividendes relatifs à l’exercice comptable 2019 de l’ordre de 12.992.875 DT. Cette distribution aura lieu le 23 septembre 2020.

Hypothèse retenue pour la continuité d’exploitation : la société continue de renforcer son outil industriel afin de préparer son expansion dans les années à venir, notamment dans les produits papier pour ondulé.

La sous-activité engendrée par la crise sanitaire de la Covid-19 devant générer une surévaluation des stocks de produits finis résultant de la répartition des charges fixes sur la production effective a été prise en considération pour la valorisation des stocks. En effet, les stocks de produits finis ont été valorisés au 30 juin 2020 sur la base d’un niveau de production standard et non pas sur le niveau de production réalisé. Cette mesure a engendré une minoration de la valorisation des stocks de produits finis de 300.000 DT. Ceci étant, la valeur obtenue ne dépasse pas la valeur de réalisation nette des coûts estimés nécessaires pour achever les biens et réaliser les ventes.

Il y a eu une baisse importante de l’activité qui a généré une diminution des revenus de 47% passant de 68.424.849 DT au premier semestre 2019 à 36.144.380 DT au premier semestre 2020. Les immobilisations corporelles, les immobilisations incorporelles et les stocks n’ont pas été et ne présentent pas d’indice de dépréciation. Certaines créances clients ont fait l’objet d’un report d’échéance et sont en majorité honorées à l’exception de quelques créances qui ont été provisionnées au 30 juin 2020.