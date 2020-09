Vecosterre : compétition de stylisme-modélisme eco-friendly

Le projet Vecosterre (vêtement écologique pour sauver la terre), un projet innovant dédié à la mode durable, organise une compétition de stylisme-modélisme le 10 septembre 2020 à hôtel Bizerta Resort, à Bizerte.

Cet événement est organisé en collaboration avec la Fédération tunisienne de textile et de l’habillement, Enda inter-arabe, l’école de stylisme Convergence et Miss Mode, l’Institut Tourisme Pro et l’Institut maghrébin pour le développement durable.

L’objectif est d’ancrer les concepts de mode durable et de préservation de l’environnement chez une dizaine de candidates de mode, qui ont bénéficié d’une série de formations durant le mois d’août dernier touchant plusieurs volets.

Vecosterre compte concilier entre 4 défis : (i) environnementale (préserver l’environnement), (ii) business (aider les jeunes stylistes à lancer leur propre startup), (iii) créatif & innovation (aider les jeunes à prouver leur esprit créatif) et (iv) sociale (créer des opportunités de travail pour les jeunes).

Chaque candidate est tenue de créer une pièce prête à porter à partir de vêtements usagés/anciens pour concrétiser la notion de recyclage et de la mode écologique et durable. Et ce devant un jury de spécialiste honoré par la présence de Salah Barka. Les lauréats vont bénéficier d’un accompagnement pour lancer leur propre startup.

Source : communiqué.