Bourse de Tunis : L’indice Tunindex débute la semaine en repli (-0,16%)

La Bourse de Tunis a fini en petite baisse lundi 7 septembre 2020 à l’issue d’une séance volatile. Le Tunindex a cédé 0,16% à 6 759,12 points dans un volume d’échanges de 4,9 MDT. Vendredi, l’indice avait pris 0,28%.

Toujours actif, le titre SAH a reculé de 1,35% à 13,200 DT. Les états financiers consolidés au 30 juin 2020 ont fait ressortir un résultat net part du groupe en croissance de 89,4% à 23,4 MDT.

Le titre Adwya a terminé en léger repli de 0,26% à 3,810 DT, rompant avec quatre séances de hausse d’affilée. Le premier semestre 2020 s’est soldé par un résultat net bénéficiaire de 1 MDT contre un déficit de 2,3 MDT au 30 juin 2019.

Le titre Euro-cycles s’effrité de 0,8% à 24,700 DT. Au 30 juin 2020, le résultat net part du groupe s’est accru de 20,3% à 7,7 MDT.

Le titre Carthage Cement a vu son cours perdre 0,61% à 1,640 DT. Pour rappel, la société a dégagé à fin juillet 2020 un bénéfice de 3,4 MDT et ce pour la première fois depuis son entrée en activité. Carthage Cement aurait réalisé un bénéfice de plus de 30 MDT compte non tenu de l’impact de la crise de Covid-19 estimé à 28,6 MDT. Le management table en 2020 sur un résultat net de 19,6 MDT contre une perte de 51,3 MDT en 2019.

Le titre Servicom est reparti dans le vert, s’accordant 5% à 2,100 DT. Selon les indicateurs d’activité au 30 juin 2020, les produits d’exploitation ont régressé de 52% à 4,9 MDT. L’excédent brut d’exploitation a chuté de 73% à 1 MDT.

Source : Mac SA.