Coronavirus – Tunisie : Contamination d’une stagiaire de l’hôpital Razi

Une professeure universitaire, stagiaire pour 15 jours au service des consultations externes en pédo-psychiatrie de l’hôpital Razi (La Manouba), a été testée positive au coronavirus.

C’est ce qu’a indiqué aujourd’hui, mardi 8 septembre 2020, la directrice régionale de la santé de La Manouba, Nbaila Gaddour, sur les ondes de Mosaïque FM, ajoutant que la patiente avait découvert sa contamination avant son départ en Allemagne, en faisant le test PCR obligatoire.

Gaddour a, par ailleurs, estimé que le nombre de contaminés devrait augmenter dans l’hôpital psychiatrique, précisant que des tests seront très prochainement effectués sur 14 membres du personnel médical ayant fréquenté la stagiaire.

La responsable a, en revanche, indiqué qu’il n’était pas possible de fermer le service des consultations externes, car il accueille des enfants ayant des besoins spécifiques, d’autant plus que la rentrée scolaire est imminente. Elle a toutefois fait savoir que le service sera désinfecté et stérilisé.

