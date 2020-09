Walid Nahdi dément la rumeur du décès de sa mère, Souad Mahassen

«Je veux remercier toutes les personnes qui ont appelé pour s’enquérir de l’état de ma mère, l’artiste Souad Mahassen. Ce qui circule sur son décès n’est qu’une intox et que dieu pardonne celui qui est derrière cette rumeur», a écrit Walid Nahdi, ce soir, mardi 8 septembre 2020.

Notons que l’intox a circulé sur les réseau sociaux et a été reprises par plusieurs pages, mais a été rapidement démentie par ses deux fils, Walid et Mohamed Ali Nahdi.

Rappelons que Souad Mahassen est malade depuis un certain temps et se bat contre l’Alzheimer. Selon Mohamed Ali Nahdi, son état s’est dégradé, ces derniers temps.

«Que Dieu te guérisse ma chère maman,ma diva à moi. J’aimerais tellement te revoir sur scène chanter, danser faire la fête comme personne d’autre… Les choses deviennent de plus en plus difficiles et je serai toujours à tes côtés comme tu l’as fait pour moi et pour mon père», avait-il écrit dans un post récemment publié sur sa page Facebook.

Y. N.