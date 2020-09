Hexabyte annonce un résultat net en hausse de 4,5% au 1er semestre 2020

Les états financiers de la société Hexabyte au 30 juin 2020 font ressortir un résultat net de 920.435 DT, contre 880.594 DT, en progression de 4,5%.

Le résultat d’exploitation s’est établi à 334 804 DT au 1er semestre 2020 contre 386 574 DT au premier semestre 2019, soit un recul de 12,3%.

Il convient de préciser que la société n’a pas bénéficié de mesures gouvernementales d’appui des sociétés touchées par la pandémie de la Covid-19.

Par ailleurs, l’hypothèse de la continuité d’exploitation n’a pas été remise en cause lors de la préparation des états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2020. Il n’a pas eu lieu non plus un changement d’estimation au niveau des états financiers intermédiaires et la situation financière et la performance de la société n’ont pas subi de changements significatifs liés à cette pandémie.

Sur le plan de l’actionnariat, suite à l’opération d’OPA obligatoire portant sur le reste du capital de la société Hexabyte et à la séance de Bourse du 28 juillet 2020, la société Standard Sharing Software (3S) détient de concert avec la Société de promotion immobilière Nafissa 1.927.632 actions représentant 92,53% du capital de Hexabyte (99,82% des droits de vote). Le reliquat détenu par le public, se limitant à 0,17% du capital.

