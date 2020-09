Le père des terroristes de Sousse : «Je n’ai pas pleuré mes fils, ils ont eu ce qu’ils méritaient… J’ai pleuré l’adjudant martyr»

Ridha Gaddes, père des 2 terroristes abattus dimanche 6 septembre 2020, après avoir perpétré l’attaque contre les deux agents de la garde nationale au croisement d’Akouda (Sousse), estime que ses enfants ont eu ce qu’ils méritaient : «Je ne les ai pas pleurés, j’ai pleuré l’adjudant martyr», a-t-il lancé, en référence à Sami Mrabet tué dans cet attentat, et en souhaitant prompt rétablissement à l’adjudant Rami Limam qui a été grièvement blessé.

Invité sur Jawahara FM, ce père qui ne s’explique pas comment ses enfants, Ahmed et Amine, ont-ils pu basculer dans le terrorisme, affirme qu’ils ont complètement changé en l’espace d’un mois : «Avant ils sortaient, s’amusaient et aimaient la vie, puis soudain, ils sont devenus fermés, aigris et têtus. J’ai tout fait pour les sortir de là, j’allais prier avec eux pour les surveiller et j’en avais même parlé à l’imam de la mosquée, mais c’était impossible de les raisonner ils avaient déjà subi un lavage de cerveau»

Ridha Gaddes dit avoir tout donné à ses enfants, s’être sacrifié pour leur offrir une belle vie : «Je n’ai pas versé une larme quand ils ont été abattus ! J’étais près de l’opération, calme et serein, au milieu des miens, et lorsqu’ils ont annoncé avoir éliminé les terroristes, il y a avait un policier à mes côtés, je lui ai retiré sa casquette que j’ai embrassée, comme un signe de reconnaissance, car mes enfants n’ont eu que ce qu’ils méritaient», a-t-il insisté. Et de poursuivre : «J’ai pleuré l’adjudant martyr, qui est tombé pour la nation. Si sa famille veut bien me recevoir je me rendrai à Moknine pour leur présenter mes excuses et mes condoléances. S’ils veulent quelque chose de moi je suis prêt à tout leur donner.. Je suis si désolé».

«Le vrai martyr c’est celui qui protège sa patrie, c’est l’agent qui veille sur nous lorsque nous dormons, lorsque vous êtes au bord de la piscine ou bien installés chez vous. C’est celui qui protège son pays et son peuple», ajoute le père, tout en souhaitant un prompt rétablissement à l’adjudant Rami Limam et en espérant qu’il s’en sorte.

Puis, s’adressant à ses compatriotes : «Ne laissez pas vos enfants basculer et vous échapper. Faites tout pour les éloigner de cette spirale infernale ! Que Dieu protège notre pays, c’est notre pays à tous et nous devons le protéger» a-t-il conclu, en larmes.

Rappelons que les terroristes avaient foncé sur les deux agents de la Garde nationale avec leur véhicule, avant de les poignarder de plusieurs coups de couteau, et de leur voler leurs armes. Ils ont été pourchassés par les forces sécuritaires qui sont parvenus, en quelques minutes, à abattre Ahmed et Amine et un 3e terroriste, qui les accompagnait et qui est également originaire d’Akouda.

L’enquête, qui se poursuit, a permis l’arrestation de plusieurs suspects, dont un imam de la mosquée que fréquentaient les 2 frères terroristes et leur complice.

