Nouvelle coalition parlementaire en perspective : Hassouna Nasfi tend la main à Qalb Tounes

Le chef du bloc de la Réforme, Hassuona Nasfi, a assuré aujourd’hui, sur Mosaïque FM, que les concertations avec Tahya Tounes et le bloc National sont sur le point d’aboutir à un nouveau groupe ou une nouvelle coalition parlementaire, en vue de garantir plus d’équilibre à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). Il a, dans le même cadre, tendu la main au bloc Démocrate et à… Qalb Tounes.

En ce qui concerne le bloc regroupant Attayar et Echaâb, Nasfi a indiqué que malgré la divergence des points de vues concernant l’octroi de la confiance au gouvernement Mechichi, il s’agit d’une composante parlementaire avec laquelle le bloc de la Réforme a beaucoup de points communs et a déjà coopéré dans le passé concernant des affaires importantes. Il est donc normal, pour lui, que les ponts ne soient pas coupés avec elle.

Pour ce qui est de Qalb Tounes, le député a dit qu’il ne comprenait pas son alliance avec la coalition Al-Karama, qui ne croit pas du tout, selon lui, à l’Etat national, et qui légitime et blanchit le terrorisme, rappelant qu’il y a de cela seulement 3 ou 4 années, la plupart des députés du parti de Nabil Karoui étaient avec lui à Nidaa Tounes… un parti bourguibiste.

Nasfi a, par ailleurs, dénoncé les tentatives de la troïka parlementaire, composée par Ennahdha, Qalb Tounes et Al-Karama, de recruter des élus appartenant à d’autres groupes parlementaires, en particulier le sien, celui de Tahya Tounes ainsi que le bloc National.

Il a ajouté qu’un politicien, qui occupe actuellement un poste au sein de l’Etat, «présidait ces opérations», menaçant de le dénoncer à l’opinion publique en le nommant s’il n’arrêtait pas de cibler les députés des blocs mentionnés.

C. B. Y.