Saïed reçoit le général Stephen J. Townsend, patron de l’Africom

Le président de la république Kaïs Saïed a reçu aujourd’hui, mercredi 9 septembre 2020, au Palais de Carthage, le général Stephen J. Townsend, le patron de l’Africom.

Le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (United States Africa Command ou Africom) est un commandement unifié pour l’Afrique créé par le Département de la Défense des États-Unis en 2007 et entré en fonction en 2008. Il coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis sur ce continent. L’Africom est basé à Stuttgart en Allemagne et est très actif dans plusieurs régions du continent.

En sortant de l’entrevue, l’officiel américain de haut rang a fait une déclaration laconique : «Je suis Stephen J. Townsend, la réunion que l’ai eu avec le président de la République et le ministre de la Défense a porté sur la coopération militaire entre nos deux pays.»

Ont assisté à cette entrevue Brahim Bartagi, le tout nouveau ministre de la Défense, et bien entendu Nadia Akacha, la toute puissante directrice du cabinet présidentiel, ainsi que l’ambassadeur des États-Unis à Tunis, Donald Blome.

Rappelons que la coopération militaire entre la Tunisie et les Etats-Uuis remonte aux premières années de l’indépendance et qu’elle couvre plusieurs domaines notamment la formation, l’équipement et la coopération dans la lutte contre le terrorisme.

