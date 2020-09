Grâce au partenariat avec Orange Tunisie : le meilleur du sport avec beIN Connect

Aujourd’hui, Orange Tunisie s’associe à beIN Media Group, le groupe leader dans le sport, media et divertissement, pour vous donner accès une panoplie de contenus sportifs et de divertissement de renommée mondiale.

Regardez le sport où que vous soyez grâce au service beIN Connect. Vous pourrez visionner les matchs en direct et accéder au streaming de vos équipes favorites sur votre mobile ou ordinateur partout où vous allez et à n’importe quel moment !

beIN Connect offre un accès exclusif et complet aux compétitions sportives, notamment l’UEFA Champions League, la Premier League anglaise, LaLiga, la Serie A, la Ligue 1, la NBA et plus encore !

beIN Connect offre également un accès exclusif aux chaînes de cuisine telles que la fameuse beIN Gourmet et les chaînes pour enfants telles que JeemTV, Baraem et beJunior.

Nul besoin de carte bancaire ni de box ! Il suffit de télécharger l’application beIN Connect accessible à partir de votre Smartphone ou tablette, choisir d’abonnement qui vous convient le mieux et y souscrire à partir de votre solde de recharge :

Pass jour à 16 DT

Pass mensuel à 39 DT

Pass annuel à 390 DT

Abonnez-vous maintenant au service beIN Connect en partenariat avec Orange Tunisie ici et profitez des offres spéciales d’Orange.

Pour retrouver toutes les informations relatives au service beIN Connect, rendez-vous sur le site Orange Tunisie.