Succès du chercheur tunisien Houssem Kasbaoui aux Etats-Unis

Mohamed Houssem Kasbaoui, professeur à l’Arizona State University (ASU), a obtenu un soutien financier pour une recherche visant à développer des algorithmes pour modéliser plus efficacement les pulvérisations de fluides comme les éternuements à plusieurs résolutions lorsque les gouttelettes se séparent et se déplacent de la source.

Cette recherche, on l’a compris, a été rendue nécessaire à mener rapidement à terme en raison de la pandémie de la Covid-19 dont la principale voie de contagion est constituée par les gouttelettes dégagées par les êtres humains dans l’air.

Ce soutien, s’élevant à 300 000 dollars US, est accordé au jeune chercheur tunisien par la Fondation nationale des sciences des États-Unis (NSF).

Mohamed Houssem Kasbaoui est enseignant chercheur à la School for Engineering of Matter, Transport and Energy, au sein de l’ASU.