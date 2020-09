René Trabelsi à Hichem Ben Yaïche : «La synagogue de la Ghriba m’a sauvé de la Covid-19»

Dans un entretien accordé à notre confrère tunisien basé à Paris Hichem Ben Yaïche, rédacteur en chef du Magazine de l’Afrique, notre ancien ministre du Tourisme, René Trabelsi, raconte comment il a pu triompher de la Covid-19. «Je reviens de loin», lui a-t-il dit, en attribuant le miracle de sa guérison à… la synagogue de la Ghriba. Nous reproduisons ci-dessous le post de Hichem Ben Yaïche à ce sujet sur son compte Linkedin…

Sept semaines et demie de coma, un mois de convalescence…, René Trabelsi, ancien ministre du Tourisme, en Tunisie, se considère comme un miraculé. De sa catastrophe sanitaire, il est sorti indemne – sans séquelles. Il croit au pouvoir de la synagogue de La Ghriba (Djerba).

Pour avoir effectué une dizaine de pèlerinages à La Ghriba, dans le cadre de mon travail, je peux témoigner de la puissance de ce lieu sur une partie de la communauté juive sépharade. Le rituel : faire des vœux en plaçant des œufs dans la grotte et allumer des bougies. Sans oublier les prières. Un judaïsme traditionaliste, remontant à la deuxième destruction du Temple. Une histoire à connaître.

J’ai longuement parlé avec lui du tourisme, de son expérience, de ses idées d’avenir. De ses 16 mois d’expérience ministérielle où il est passé de chef d’entreprise à ministre. Sa devise : simplicité et écoute. «Ma porte était ouverte à chacun et mon téléphone aussi», me confie-t-il. Il a cassé la méfiance et fait céder les digues de réserves à son égard. Le script complet de cette rencontre sera bientôt disponible.

Un «nouveau» René Trabelsi est né à la vie… À suivre.