Le poème du dimanche : ‘‘Chant pour humanité en détresse’’ de Tahar Bekri

Né en 1951 à Gabès, en Tunisie, Tahar Bekri écrit en français et en arabe et vit à Paris depuis 1976. Il a publié une trentaine d’ouvrages (poésie, carnets, essais, livres d’art). Sa poésie est traduite dans diverses langues et fait l’objet de travaux universitaires et de créations artistiques.

Maître de conférences honoraire à l’Université de Paris-Nanterre, Tahar Bekri a reçu plusieurs prix littéraires, notamment le Prix international de Littérature francophone – Benjamin Fondane, 2018; le Prix de Rayonnement de la langue et de la littérature françaises de l’Académie Française, 2019.

Parmi ses dernières publications : ‘‘Désert au crépuscule’’, Al Manar, Paris, 2018 ; ‘‘Mûrier triste dans le printemps arabe’’, Al Manar, 2016. ‘‘Le Livre du souvenir’’, Ed. Elyzad-Poche, Tunis, 2016 ; ‘‘Au souvenir de Yunus Emre’’, (bilingue) ; ‘‘La nostalgie des rosiers sauvages’’, peintures d’Annick Le Thoër, Al Manar ; ‘‘Je te nomme Tunisie’’, Al Manar.

Suis-je un sphinx ou colonne en béton

Pierre immobile ou cyprès mort

Rocher perdu dans le vaste océan

Robot à la merci de l’Inconnu béant

Je ne peux t’embrasser

Je ne peux te prendre dans mes bras

Je ne peux te serrer la main

Je dois porter masque après masque

Je dois veiller aux gestes barrières

Je dois respecter la distanciation sociale

Je dois éviter la place condamnée

Je dois éviter la foule le rassemblement

Les frontières portent leur nom

Le gel est mon compagnon

Je me méfie de l’air

Je marche à reculons

J’ai le pas hésitant

Je te parle de loin

Je peux être confiné à tout moment

Contraint de sortir avec autorisation

Menacé d’être reconfiné si je suis imprudent

Et je crois en toi Humanité

Soleil après la Nuit

Vie au respect des morts réunis

Merle loin des chauves-souris

Te porte dans mon cœur

Même si le corps faiblit

Site web du poète.