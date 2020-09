Après avoir quitté Qalb Tounes, la députée Lilia Bellil rejoint le bloc de la Réforme

La députée Lilia Bellil, qui avait démissionné le 30 juillet dernier de Qalb Tounes, a rejoint aujourd’hui, mardi 15 septembre 2020, le bloc parlementaire de la Réforme présidé par Hassouna Nasfi, et qui compte désormais 17 élus.

Cette annonce a été faite par le président du bloc, via un statut publié sur son compte Facebook, où il a notamment écrit : «C’est avec fierté et plaisir que j’annonce le renforcement du bloc la Réforme par la députée Lilia Bellil. Ensemble nous travaillons pour construire et réussir».

Rappelons que Lilia Bellil avait quitté le parti présidé par Nabil Karoui, après avoir été harcelée par ses collègues pour avoir voté pour le retrait de confiance au président de l’Assemblée Rached Ghannouchi, lors de la plénière consacrée à cet effet, contrairement aux autres députés Qalb Tounes qui avaient voté contre cette destitution.

Y. N.