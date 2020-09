UIB annonce un résultat net déficitaire de 41,2 MDT au 1er semestre 2020

Les états financiers de l’Union internationale de banques (UIB) au 30 juin 2020 font ressortir un résultat net déficitaire de 41.182.000 DT contre un résultat net bénéficiaire de 56.897.000 DT au 30 juin 2019.

Les 74.400.000 DT d’intérêts non perçus sur les crédits et faisant l’objet de report, conformément aux mesures prises par les autorités financières pour aider les particuliers et les entreprises, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19, n’ont pas été comptabilisés parmi les produits de la banque, précise-t-on.

Le produit net bancaire s’est élevé à 123.686.000 DT au 1er semestre 2020 contre 201.961.000 DT au 1er semestre 2019.