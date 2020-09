Attayar : Un Conseil national extraordinaire pour élire le successeur de Mohamed Abbou

Partagez 0 Partages

Le Courant démocrate (Attayar) tiendra les 3 et 4 octobre 2020, un conseil national extraordinaire, pour élire un nouveau secrétaire général (SG), après la démission de Mohamed Abbou.

C’est ce qu’a annoncé Mohamed Ammar, porte-parole du parti, à Mosaïque FM, ce jeudi 17 septembre 2020, précisant que le nouveau SG occupera son poste, de façon provisoire, pendant un an, en attendant la tenue du Congrès national d’Attayar, fin 2021.

Ammar a également fait savoir qu’une rencontre réunissant le bloc parlementaire d’Attayar, des dirigeants de son conseil national et de son bureau exécutif aura lieu le 20 septembre 2020, pour une évaluation et une restructuration interne du parti.

Rappelons qu’au lendemain de la fin de sa mission en tant que ministre d’Etat chargé de la Fonction publique, la Gouvernance et la Lutte contre la corruption, dans le gouvernement Elyes Fakhfakh, Mohamed Abbou avait décidé, le 2 septembre courant, de quitter son poste de secrétaire général d’Attayar et de se retirer de la vie politique tunisienne.

Attayar a, dans un premier temps, rejeté cette démission, le 3 septembre, mais s’est finalement résolue à l’accepter, M. Abbou s’étant montré résolu à tourner la page. L’avocat et homme politique étant plus que déçu. Il est désenchanté: il a longtemps espéré changer le pays en prenant part au pouvoir, mais l’expérience lui a prouvé que l’affaire est complexe et que l’Etat est gangrené de l’intérieur par la corruption.

C. B. Y.