Italie : Un prêtre mortellement poignardé par un sans-abri tunisien, qui serait atteint de troubles psychiques

Roberto Don Malgesini.

Le prêtre Roberto Don Malgesini (51 ans) a été poignardé à mort ce mardi 15 septembre 2020, à Côme, en Italie, par un sans-abri tunisien, qui serait, selon les premiers éléments de l’enquête, atteint de troubles psychiques. Ce dernier s’était rendu à la police peu avoir avoir tué le prêtre, qui s’apprêtait à distribuer le petit-déjeuner aux démunis du quartier, dont son tueur…

Le tueur présumé, répondant au nom de Ridha Mahmoudi, vivait illégalement en Italie, depuis 2014, après son divorce avec sa femme italienne. Il devait être expulsé mais la décision avait été retardée, cette année, à cause de la situation sanitaire causée par la pandémie du coronavirus, indiquent les médias locaux, tout en affirmant que le Tunisien de 53 ans, placé en détention, sera entendu ce jeudi 17 septembre.

Lorsqu’il s’est rendu à la police, il a indiqué aux enquêteurs avoir tué le prêtre en lançant : «Il faisait partie d’un complot, contre moi, avec les autorités, les juges, les avocats et les médecins», tout en expliquant avoir acheté le couteau (arme du crime), depuis juin dernier, «pour se protéger de personnes lui voulant du mal et qui le suivaient».

La communauté musulmane de Côme a rendu hommage au prêtre tué, tout en dénonçant «ce crime ignoble» et en présentant «ses condoléances les plus attristées à la famille de la victime, à tous les chrétiens et aux habitants de cette ville».

De son côté, le Pape François a également a rendu hommage à Don Roberto Malgesini qui a passé sa vie à aider les plus pauvres : «Je me joins à la douleur et à la prière de la famille du prêtre du diocèse, tué hier matin par une personne atteinte de troubles psychiques. Prions en silence pour le Père Roberto Malgesini et pour tous les prêtres, les religieux, les laïcs et tous qui travaillent avec les nécessiteux et qui sont rejetés par la société».

