Peter Prügel, nouvel ambassadeur d’Allemagne en Tunisie

Le nouvel ambassadeur d’Allemagne en Tunisie, Peter Prügel, a remis ses lettres de créance au président de la république Kaïs Saïed, ce jeudi le 17 septembre 2020, au Palais de Carthage. Après une cérémonie officielle, l’ambassadeur a été reçu par le chef de l’Etat pour un entretien, au cours duquel les différents domaines de la coopération bilatérale et leurs perspectives, ont été évoqués.

Le nouvel ambassadeur a affirmé sa détermination et celle du gouvernement fédéral à poursuivre et promouvoir l’excellente coopération entre les deux pays : «Nos pays sont étroitement liés par une longue histoire d’échange, d’amitié et de coopération, qui se montre particulièrement vaste et diversifiée dans cette dernière décennie de transition démocratique depuis la révolution en Tunisie.»

M. Prügel a réitéré la solidarité de l’Allemagne avec la Tunisie face aux défis économiques et sociaux induits par la crise sanitaire du Covid-19 ainsi que dans la poursuite des réformes nécessaires, afin de libérer davantage le potentiel de la démocratie tunisienne et réaliser les dividendes tant attendus de la révolution.

Quant aux questions de migration et de sécurité, M. Prügel a souligné la ferme volonté de l’Allemagne de jouer un rôle actif en soutenant les efforts de l’Union européenne (UE) afin de promouvoir une approche holistique sous l’inclusion du développement économique et de créer des opportunités et des perspectives, notamment pour les jeunes en Tunisie.

Rappelons que l’Allemagne préside actuellement le Conseil de l’UE.

Enfin, M. Prügel s’est félicité de l’excellente coopération avec la Tunisie au niveau international, au Conseil de Sécurité des Nations Unies ainsi que dans le cadre de l’Alliance pour le Multilatéralisme et vis-à-vis de la Libye, en particulier dans la poursuite du processus de Berlin.

Né en 1958, à Säckingen au Bade-Wurtemberg, le nouvel ambassadeur d’Allemagne en Tunisie a débuté sa carrière en tant que diplomate en 1989 au sein du ministère des Affaires étrangères à Bonn. Depuis, il a occupé de nombreuses fonctions au ministère dont notamment, de 2002 à 2006, de conseiller personnel des anciens ministres des Affaires étrangères Joschka Fischer et Frank-Walter Steinmeier, l’actuel président de l’Allemagne.

À partir de 2006, M. Prügel a successivement occupé le poste d’ambassadeur adjoint de la mission diplomatique d’Allemagne à Ankara puis à Tel Aviv. De retour à Berlin, de 2012 à 2015, il a été directeur pour l’Asie et le Pacifique au ministère fédéral des Affaires étrangères.

En août 2015, M. Prügel a été nommé ambassadeur d’Allemagne en Thaïlande et ensuite, en 2018, en Afghanistan, poste occupé jusqu’à sa nomination en tant qu’ambassadeur en Tunisie.

Diplômé en sciences politiques ainsi qu’en lettres romanes à l’université de Constance, M. Prügel est également ancien élève de l’École nationale d’administration (ENA) à Paris (promotion «Liberté – Égalité, Fraternité»).

ll est marié et père de deux enfants

Source : communiqué.