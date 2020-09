Yadh Elloumi perd ses nerfs : «Hichem Ajbouni est un homme malade, arrogant et menteur»

Partagez 8 Partages

Hichem Ajbouni / Yadh Elloumi.



Alors que la commission des Finances de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) est en train d’examiner, aujourd’hui, jeudi 17 septembre 2020, le projet de loi de dynamisation de l’économie et de l’incorporation du secteur parallèle, Hichem Ajbouni, député Attayar, a écrit un statut Facebook qui fait la lumière sur des pratiques pour le moins douteuses du président de cette commission Yadh Elloumi. Il n’en fallait pas plus pour que celui qui est surnommé à Qalb Tounes «Addaynasour» perde ses nerfs et se mette à insulter M. Ajbouni sur Facebook.

Le post facebook de M. Ajbouni a révélé qu’un «investisseur» (et M. Ajbouni a mis le mot investisseur entre guillemets) a été invité à la commission des Finances sans que les membres de cette commission ne soient informés et il s’est avéré que cet «investisseur» soit un ancien trésorier de Nidaa Tounes auquel appartenait Nabil Karoui, président de Qalb Tounes, que cet «investisseur», selon M. Ajbouni, a payé via l’une de ses sociétés les frais de l’un des congrès de Nidaa Tounes dans un hôtel et que, pour faire complet, cet «investisseur» serait l’un des bailleurs de fonds qui financent Qalb Tounes.

Extrait du post de Ajbouni.

Il n’en fallait pas plus pour que le député Qalb Tounes et président de la commission des Finances perde ses nerfs et se mette à insulter M. Ajbouni alors que ce dernier a été très poli dans son texte. Comme on dit, il n’y a que la vérité qui blesse. En d’autres termes.

Le post insultant de Elloumi.

Notons que M. Ajbouni est ciblé ces derniers temps par des publications l’attaquant par l’agitateur de la coalition pseudo-révolutionnaire Al-Karama, Seïfeddine Makhlouf, en lune de miel avec Nabil Karoui et «Addaynasour» Elloumi.

Imed Bahri