Abir Moussi accuse Qalb Tounes de crime contre la Tunisie en s’alliant avec les islamistes

Abir Moussi, la présidente du Parti destourien libre (PDL), a estimé que l’alliance constituée par Ennahdha, Qalb Tounes et Al-Karama est un «front de la honte et la trahison de la patrie».

Intervenant hier, jeudi 17 septembre 2020, à ‘‘La Matinale’’ de Shems FM, la présidente du bloc parlementaire du PDL a ajouté qu’«Ennahdha et Al-Karama sont une seul et même chose», le second étant une filiale du premier regroupant les plus extrémistes de ses partisans.

«Les dirigeants de Qalb Tounes ont, durant leurs campagnes électorales, agité le slogan e l’hostilité au projet des Frères musulmans et aujourd’hui, ils s’allient à eux dans un front commun. Et c’est là un crime commis aux dépens de la Tunisie et ils en rendront compte un jour», a encore déclaré Mme Moussi.

La présidente du PDL estime que le gouvernement Hichem Mechichi «ne s’honorera pas du soutien d’une telle ceinture politique», par allusion à Ennahdha, Qalb Tounes et Al-Karama.

Les accords de la Tunisie avec la Turquie et le Qatar, deux Etats soutenant les mouvements islamistes internationaux et notamment Ennahdha, ne passeront pas à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et ils seront retirés, a assuré Moussi, estimant que ces accords sont en contradiction avec les intérêts supérieurs de la Tunisie.

Imed Bahri