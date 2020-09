Yadh Elloumi au bord de la crise de nerfs

L’homme au chapelet qui s’énerve vite.

Yadh Elloumi est un dinosaure («Daynasour» en arabe, comme le surnomme Imed Dérouiche, son collègue de Qalb Tounes) en colère, très en colère. L’homme au chapelet qui partage souvent sur sa page Facebook des versets du Coran et des extraits du hadith du prophète a un comportement pour le moins aux antipodes de l’image de l’homme pieux qu’il veut véhiculer.

Par Imed Bahri

Non content d’avoir insulté son collègue Hichem Ajbouni, du bloc Démocrate, le qualifiant de «malade, arrogant et menteur», le «Daynasour» aurait même menacé de l’agresser physiquement d’après ce qu’a affirmé M. Ajbouni sur Facebook. Le député Qalb Tounes semble avoir une double face et il n’est pas à sa première bagarre, les précédentes avec Abir Moussi qui l’a accusé d’avoir tenu des propos grossiers à son endroit et Meriem Laghmani qui l’a accusé de comportement déplacé et de goujaterie à son endroit, en témoignent.

Dr Yadh et Mister Elloumi

Le «Daynasour» Yadh Elloumi n’a pas apprécié que M. Ajbouni écrive cela et a cru devoir lui dresser un portrait psychologique concluant qu’il serait «pervers narcissique». On savait Yadh Elloumi expert-comptable mais on était loin d’imaginer qu’il pouvait être aussi un sorte de docteur Freud.

Le «Daynasour» s’acharne sur M. Ajbouni et en s’acharnant sur lui c’est une manière de vouloir plaire encore plus à la coalition pseudo-révolutionnaire Al-Karama et à son chef de file, l’agitateur Seïfeddine Makhlouf, qui fait de M. Ajbouni et des autres dirigeants de son parti, Attayar, sa cible favorite ces dernières semaines. D’ailleurs, le «Daynasour» et l’agitateur ne s’assoient plus que côte-à-côte au sein de l’hémicycle de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). Ils ne supportent plus d’être séparés.

Yadh Elloumi doit prendre exemple sur Youssef Zarrouk

Toutefois, le «Daynasour» devrait cesser de gesticuler et d’insulter ses collègues. Lui qui aime jouer au pieux devrait prendre pour exemple le «mystique» de Qalb Tounes, l’intermédiaire Youssef Zarrouk qui n’a que la parole divine et la poésie spirituelle pour affronter les hommes et les épreuves de la vie. Lui, au moins, n’insulte jamais et ne menace jamais. Sa piété, on pourrait même y croire, si on ne lui connaissait pas certains vices cachés.

Rappelons que le «Daynasour» vit ses derniers jours en tant que président de la commission des finances de l’Assemblée vu que son parti Qalb Tounes appartient désormais à la majorité gouvernementale et que la présidence de ladite commission est dévolue à l’opposition. M. Ajbouni, député d’Attayar et président du bloc Démocrate, désormais dans l’opposition, pourrait prendre la présidence de cette commission. Ça serait une belle revanche et une occasion pour clouer son bec au dinosaure.