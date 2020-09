Youth Talk 2020 : La jeunesse tunisienne célèbre la Journée internationale de la démocratie

A l’occasion de la Journée internationale de la démocratie (célébrée le 15 septembre de chaque année), l’Institut français de Tunisie (IFT) accueille l’événement Youth Talk, le samedi 19 septembre.

Dans le cadre des festivités annuelles qui accompagnent la Journée internationale de la démocratie, la Fondation internationale pour les systèmes électoraux (IFES) s’associe à l’IFT pour organiser la 2e édition de Youth Talk (discussion de jeunes), un événement qui met la lumière sur de jeunes tunisiens aux parcours exceptionnels dans divers domaines (entrepreneuriat, société civile, technologie, écologie…).

Modérée par le journaliste et animateur Chaker Besbes, la rencontre comprendra des témoignages, des conférences et des débats assurés par quatre jeunes tunisiens (Salma Belhassine, Omar Guiga, Sarra Ben Saïd et Amel Saïdane) qui viendront partager leurs expériences et les secrets de leurs carrières jeunes mais déjà brillantes.

L’événement comprendra aussi des pauses musicales avec les artistes Yasser Jeradi, Raoudha Abdallah, Hatem Karoui, Anis Chouchene et David Max Sembula.

La journée sera également marquée par l’inauguration du Musée de la démocratie dans la galerie de l’IFT, avec au programme une expérience immersive en réalité virtuelle.

Fawz Benali