Sur TF1, la Tunisie est présentée comme la nouvelle destination tendance

L’émission de télévision «50’ Inside» diffusée sur la chaîne française TF1 a consacré son dernier reportage spécial tourisme à la Tunisie, comme étant «la nouvelle destination tendance de la Méditerranée».

Par Fawz Benali

«50’ Inside», émission hebdomadaire présentée par le célèbre animateur Nikos Aliagas et diffusée tous les samedis soir, est l’un des programmes les plus regardés de la chaîne TF1. En plus des reportages sur les célébrités, l’émission propose également une escapade dans les endroits qui font le plus rêver dans le monde.

Un tableau plus actuel de la Tunisie

Dans son dernier reportage diffusé le 19 septembre 2020, c’est la Tunisie qui a été sous les feux de la rampe, représentée comme une destination «ultra-tendance» où l’on retrouve aussi bien le charme de l’ancien que les nouvelles adresses branchées. C’est en effet un très beau reportage et un sacré coup de publicité que TF1 (la chaîne de télévision la plus regardée en France) offre à la Tunisie.

Si le tourisme tunisien a longtemps été associé à l’île de Djerba, aux hôtels all-inclusive de Hammamet et au Souk de la Médina de Tunis; ce nouveau reportage dresse un tableau beaucoup plus actuel de la Tunisie.

Loin des vieux clichés autour des chameaux, du jasmin et du thé à la menthe, la Tunisie d’aujourd’hui est portée par un nouveau souffle et une volonté affirmée de miser, certes, encore sur le tourisme de masse, mais aussi sur un tourisme plus exigeant et de luxe.

La Tunisie semble avoir retrouvé une certaine stabilité et quiétude après des années houleuses ayant suivi la révolution de 2011; le secteur touristique, qui avait le plus souffert de ces tumultes sociopolitiques, reprend son souffle et se réanime petit à petit grâce à de nouveaux investissements et de nouvelles stratégies de marketing. Le reportage montre d’ailleurs une nouvelle image dans l’air du temps sans se défaire de ses racines.

Du nord au sud, la Tunisie a tous les atouts pour charmer

Le voyage commence à Al Haouaria, à l’extrémité nord-est du Cap-Bon tunisien en compagnie du bloggeur et instagrameur tunisien Rabii Ben Brahim, connu sous le pseudonyme «The dreamer», une destination parfaite pour les amoureux de la nature, de par ses grottes et ses falaises.





Quant au village de Sidi Bou Saïd, il n’est plus seulement bon aux promenades pour contempler l’architecture arabo-andalouse de ses demeures ou la vue perchée sur le golfe de Tunis, car le village bleu est devenu aujourd’hui aussi une destination de stars internationales grâce aux nouvelles maisons d’hôtes et résidences privées qui s’y multiplient. Il faut désormais miser sur «le chic, l’artistique et le contemporain», selon l’architecte d’intérieur Hajer Azzouz, une association qui fonctionne à merveille à Sidi Bou Saïd, classé cette année parmi les 22 plus beaux villages au monde, d’autant plus que la Tunisie fait partie des pays méditerranéens les moins touchés par la pandémie de la Covid-19.

Le sud tunisien et son désert qui avait – il y a des années de cela – accueilli le décor de grands films hollywoodiens comme «Star Wars» ou « Le Patient anglais », tire de nouveau son épingle du jeu, avec notamment les nouveaux hôtels de luxe récemment construits, comme le Anantara Sahara Tozeur Resort, classé parmi les 20 meilleurs hôtels du monde.