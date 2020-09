DisplayPort vs. HDMI : Quel est le meilleur pour moi ?

Le débat entre DisplayPort et HDMI est présent depuis un certain temps, surtout pour les utilisateurs de PC et gamers. Cependant, nous sommes sur le point d’entrer dans une nouvelle ère des technologies de jeu avec les futures Xbox Series X et PS5, ainsi que les cartes RDNA2 et Ampere pour joueurs PC.

Il faut dire que la génération actuelle de connecteurs HDMI et DisplayPort arrive à ses limites, surtout avec le développement de la 4K à 120 Hz.

Pourquoi DisplayPort et HDMI existent

DisplayPort a été développées par VESA pour répondre au vieillissement des plateformes VGA et DVI utilisées communément sur PC. VESA a voulu standardiser et améliorer les sorties vidéo sur PC avec des meilleures capacités de bande passante et un format plus compact. L’HDMI a cependant été commercialisé en premier et partait donc avec une avance considérable.

L’HDMI, ou High Definition Multimedia Interface fut créé par six entreprise dont Panasonic, Philips, Sony, Toshiba, Hitachi, et Silicon Image. Ce design universel est commun sur les appareils comme les télés, mais est contrôlé par HDMI Licensing LLC, et nécessite de payer des droits. DisplayPort, quant à lui, est gratuit, il n’y a donc pas de surcoût lié à son utilisation.

Les capacités de DisplayPort vs. HDMI

DisplayPort en est actuellement à sa version 1.4 tandis que la dernière version commerciale de l’HDMI est en version 2.1, qui n’est pour le moment trouvée que sur les écrans hauts de gamme. Le DisplayPort 1.4 dispose d’une transmission maximale de 32,4 Gbps, et un flux de données maximal de 25,92 Gbps, tandis que l’HDMI 2.1 propose respectivement 48 Gbps et 42,6 Gbps. Les deux sont capables de sortir de la 4K 120 Hz et de la 8K, mais il y a des facteurs à prendre en compte.

Il est de notoriété publique que l’HDMI est plus fréquent sur les gadgets et appareils domestiques, il a donc clairement l’avantage de la polyvalence. L’HDMI 2.1 est cependant encore à ses débuts, et seuls quelques produits chers en disposent, comme les télés OLED de LG et les télés 8K de Samsung. Le DisplayPort, quant à lui, est principalement trouvé sur les GPUs, cartes mères, et écrans gaming et milieu de gamme, la version 1.4 ne se trouvant actuellement que sur les modèles plus hauts de gamme.

L’HDMI 2.1 a l’avantage si vous êtes un gamer multiplateforme, dans la mesure où les dernières consoles et télés 4K le proposent déjà, et que les autres appareils suivront tôt ou tard. DisplayPort est cependant le meilleur choix pour le jeu sur PC, car il dispose de la bande passante nécessaire aux modèles 4K 144Hz que nous avons actuellement et supporte l’Adaptive-Sync, qui est également un standard conçu par VESA. L’HDMI supporte également ce dernier dans certains cas, mais il existe énormément d’écrans gaming qui ne supportent pas le FreeSync ni le G-Sync via l’HDMI selon l’article sur Gtemps.



DisplayPort vs. HDMI – Transmission audio





DisplayPort et HDMI sont capable de transmettre de l’audio 192 Hz/24-bits, mais encore une fois, l’HDMI à l’avantage car il n’a besoin que d’un câble pour ce faire. L’ARC de l’HDMI (ou Audio Return Channel) vous permet de transmettre de l’audio d’un appareil hôte comme un lecteur vidéo vers une télé et un troisième appareil comme une barre de son. Il ne peut gérer que du 5.1 surround ou du 44,1 Hz/16-bits en dual channel s’il est décompressé, mais fait bien le travail dans certains cas.

Encore une fois, l’HDMI 2.1 surpasse cette limitation grâce à sa fonctionnalité eARC, ou Enhanced Audio Return Channel. eARC est capable de transmettre de l’audio 5.1 et 7.1 non compressée avec des taux d’échantillonnage de 192 KHz/24-bits, donc il améliorera également les performances des systèmes son et home cinéma récents. Le DisplayPort ne connait pas les limitations mentionnées, mais n’est pas très commun en dehors des PC. Nous espérons qu’il deviendra disponible sur plus d’appareils comme les télés 4K 120 Hz pour qu’on puisse les utiliser pour du jeu haut de gamme sur PC, mais malheureusement les marques ne proposent actuellement que de l’HDMI.

Un gros avantage du DisplayPort sur l’HDMI est sa fonctionnalité MST ou Multi-Stream Transport qui vous permet de transmettre des signaux vidéo à plusieurs écrans depuis une seule sortie. Celle-ci permet des installations plus simples et moins encombrées, mais la résolution et les taux de rafraichissement résultants restent limités par la bande passante de la version du DisplayPort.

DisplayPort vs. HDMI – Types et tailles de connecteurs

Les connecteurs DisplayPort ont 20 épingles et sont généralement disponibles en format standard ou mini. Les plus vieux Macs utilisaient des Mini DisplayPort avant de passer à l’USB-C et au Thunderbolt 3, et la Surface de Microsoft l’utilise toujours. Le DisplayPort au format standard est plus commun sur les écrans et GPUs et est généralement préférable pour le jeu sur PC car il supporte l’Adaptive-Sync.

Les standards Thunderbolt 1 et 2 d’Intel utilisaient également la forme du Mini DisplayPort pour les communications PCIe et servaient également d’entrée vidéo comme il le supporte. L’un des gros avantages des câbles DP est qu’ils ont généralement des verrous et sont donc moins susceptibles d’être déconnectés accidentellement.

L’HDMI, de son côté, dispose de 19 épingles et existe typiquement en trois formats, le Type-A, suivit du Type-C mini, et du Type-D micro. Le Type-A est le plus commun, c’est celui que vous trouverez sur les télés, écrans, GPUs et tout l’équipement audio/vidéo imposant. Le Type-B de son côté est généralement celui des appareils photos et caméras, tandis que le Type-D est généralement réservés aux appareils mobiles comme les téléphones et tablettes.

Quel est le meilleur entre l’HDMI et le DisplayPort

L’HDMI est le choix le plus simple si vous avez de nombreux appareils de divertissement car c’est le plus commun sur l’équipement audio/vidéo. Son standard 2.1 est également voué à être rapidement disponible pour le visionnage 4K 120 Hz, donc acheter une télé qui en dispose devrait être une priorité sur les annonces quant aux performances graphiques des consoles de la prochaine génération sont vraies. L’HDMI reste également largement utilisé pour les écrans et pièces PC d’entrée de gamme, mais ne vous inquiétez pas, il fonctionnera parfaitement bien si le produit dispose de ses propres entrées/sorties.

Cependant, pour tout ce qui a trait aux PCs, le DisplayPort reste la meilleure option, surtout si vous vous focalisez sur le gaming, dans la mesure où il supporte très souvent l’Adaptive-Sync. Le DisplayPort 2.0 n’est pas encore disponible sur le marché, mais il sera le standard pour le jeu à haute résolution et taux de rafraichissement quand ça sera le cas. Le DP est le meilleur choix si vous utilisez plusieurs écrans, mais sa fonctionnalité Daisy-Chaining n’est disponible que si votre écran possède une sortie DP.