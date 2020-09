Imed Derouiche: «Avec la bénédiction d’Allah, El-Kamour 2 débute à Sfax, préparez les bougies»

Imed Derouiche, directeur Tunisie de Petrofac, a publié sur son profil facebook qu’un deuxième sit-in similaire à celui d’El-Kamour débutera à Sfax, que la production du gaz va y être paralysée et que c’est un sacré coup. Il a ajouté : «Achetez des bougies», une manière de nous prévenir que la Tunisie va plonger dans le noir, car les centrales électriques fonctionnent au gaz qui va bientôt manquer.

Imed Dérouiche, rappelons-le, est le frère de l’ancien ministre Néjib Derouiche, ami de Slim Chiboub, grand ami de Nabil Karoui et l’un des membres fondateurs de son parti Qalb Tounes regroupant une belle brochette de l’oligarchie affairiste tunisienne.

Le plus Bizertin des membres de Qalb Tounes, après les frères Nabil et Ghazi Karoui, a conclu en maudissant les responsables, clin d’œil aux gouvernants qui ont mal géré le dossier de l’énergie. Bien entendu, chez Qalb Tounes, cela désigne leur tête de Turc, l’ancien chef de gouvernement Youssef Chahed, sous le mandat duquel l’accord d’El-Kamour a été signé entre le gouvernement et les saboteurs de la production pétrolière et gazière à Tataouine.

Nous ne disculpons aucunement M. Chahed de sa potentielle mauvaise gestion du dossier de l’énergie mais nous souhaitons avoir de plus amples éléments de la part de M. Derouiche.

Souvent présenté sur Nessma TV, la chaîne de son grand ami bizertin Nabil Karoui, comme «expert international dans le domaine de l’énergie», M. Dérouiche peut écrire un statut Facebook détaillé nous expliquant en quoi a consisté la mauvaise gestion de M. Chahed des dossiers relatifs au domaine de l’énergie et nous serons ravis de le publier car un tout petit statut bref et laconique n’est pas suffisant pour éclairer la petite lanterne des non-initiés comme nous.

Imed Bahri