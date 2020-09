Oussama Khelifi : Qalb Tounes est favorable à la «politisation» du gouvernement Mechichi

Le dirigeant au sein de Qalb Tounes et chef de son bloc parlementaire, Oussama Khelifi, a dit aujourd’hui, mercredi 23 septembre 2020, que son parti est favorable à l’idée de rendre le gouvernement Mechichi «politique».

Même s’il a accordé sa confiance à ce gouvernement, Qalb Tounes n’apprécie pas son aspect non-partisan et pense qu’un gouvernement politique «sera plus à même de travailler en harmonie et aura une ceinture politique plus solide», selon M. Khelifi, l’invité de Mosaïque FM.

«Il n’y a pas de gouvernement réellement indépendant en Tunisie, et Qalb Tounes en était bien conscient et était clair dans ses choix», a-t-il également lancé, mettant ainsi en doute, involontairement et assez maladroitement, la crédibilité de Hichem Mechichi.

Il a, par ailleurs, appelé les partis ayant soutenu Mechichi à s’allier et à observer une trêve politique.

Khelifi a, d’un autre côté, répondu aux accusations envers son parti d’avoir soumis le chef du gouvernement à du chantage en contrepartie de sa confiance parlementaire : «Ceux qui parlent de chantage, ce sont eux qui ont fait chanter Mechichi pour qu’il garde leurs ministres dans le nouveau gouvernement», a-t-il affirmé, en faisant allusion au parti Attayar et à son chef de bloc parlementaire, Hichem Ajbouni.

C. B. Y.