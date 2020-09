Kairouan – Coronavirus : Annulation des festivités du Mouled

Partagez 0 Partages

Le gouverneur de Kairouan a annoncé ce jeudi, 24 septembre 2020, l’annulation des festivités du Mouled (célébration de la date de naissance de Mohamed, prophète de l’islam), qui a lieu, cette année, le jeudi 29 octobre 2020, correspondant au 12 Rabii al awal de l’an 1442 de l’hégire.

«Les célébrations annuelles ont été annulées afin d’éviter les rassemblements humains qui provoqueront une nouvelle propagation du coronavirus, en particulier à la lumière de cette dangereuse circonstance épidémiologique et sanitaire», a annoncé le gouvernorat, via un communiqué paru sur sa page Facebook officielle.

Des spectacles religieux et soufis et des expositions sont chaque année organisés à Kairouan à l’occasion du Mouled. L’année dernière, la ville a accueilli, à cette occasion, plus de 1 million de visiteurs venus de tout le pays et de l’étranger.

C. B. Y.