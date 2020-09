Sejnane : Des citoyens suspendent volontairement une station de pompage des eaux

La délégation de Sejnane (gouvernorat de Bizerte) a connu, dans la soirée du mercredi 23 septembre 2020, une perturbation de l’approvisionnement en eau potable, en raison de l’arrêt de la station de pompage des eaux brutes.

C’est en effet un groupe de citoyens des zones de Dreyssia et de Cap Serrat (délégation de Sejnane) qui a envahi la station de pompage des eaux brutes du barrage Zayatine et arrêté son activité, selon un communiqué de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede).

Du fait de cet incident n’a pas pu assurer l’approvisionnement de la station de traitement des eaux à El Ketma.

La Sonede a, par ailleurs, appelé les citoyens à ne plus utiliser ses installations comme moyen de pression, compte tenu notamment de la situation sanitaire délicate du pays, afin d’éviter les coupures d’eau pendant cette période critique.

C. B. Y.