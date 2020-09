Tunisie – Coronavirus : Presque toutes les agences de voyages sont menacées de faillite, selon le président de la FTAV

Jabeur Ben Attouch, président de la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV), a tiré la sonnette d’alarme, ce jeudi 24 septembre 2020, concernant la situation financière des agences de voyages opérant en Tunisie. Selon lui, 98% d’elles sont menacées de faillite, d’ici fin octobre 2020, en raison de la crise sanitaire internationale liée à la propagation du coronavirus.

Dans une déclaration accordée à l’agence Tunis Afrique presse (Tap), M. Ben Attouch a, par ailleurs, appelé le gouvernement tunisien à mettre en place les mesures de soutien qu’il a promis à l’endroit du secteur, à travers notamment l’octroi d’une ligne de crédit de 500 millions de dinars.

Sinon, l’activité, qui compte plus de 1.300 agences de voyages et près de 20.000 emplois directs et indirects, s’effondrerait selon lui, sachant que déjà, 28% du personnel des agences de voyages tunisiennes ont été licenciés.

Le président de la FTAV a affirmé, dans le même contexte, que 80% des agences de voyages estiment qu’elles ne pourront pas résister à la crise et honorer leurs engagements financiers au-delà du mois de septembre courant.

C. B. Y.