Renforcement du protocole sanitaire en Tunisie : Les mesures annoncées par le ministre de la Santé

Dans un contexte de hausse des cas de contaminations et de décès par le coronavirus en Tunisie, le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a annoncé aujourd’hui, vendredi 25 septembre 2020, le renforcement des mesures sanitaires pour lutter contre la propagation de la pandémie, notamment l’interdiction de s’attabler dans les cafés, la limitation du nombre de clients dans les salles des fêtes et le confinement général dans les délégations les plus touchées (comptant 250 cas positifs /100.000 habitants).

Invité à l’émission Midi Show, sur Mosaïque FM, le ministre de la Santé a précisé que ces mesures seront prises dès lundi prochain, 28 septembre 2020, tout en assurant que les contrôles seront renforcés pour s’assurer de l’application du protocole sanitaire, notamment le port du masque, qui est obligatoire dans les espaces fermés, les institutions et le transport.

«Les autorisations pourraient être retirées aux propriétaires des espaces en cas de non respect du protocole», a prévenu le ministre qui estime que cette lutte contre la pandémie se repose sur l’engagement de l’Etat, devant fournir les moyens nécessaires et celui du citoyen qui doit se conformer aux mesures.

Faouzi Mehdi a également indiqué que le couvre-feu sur tout le territoire tunisien pourrait être proposé, à la présidence, par les autorités sanitaires, si la situation épidémiologique venait à l’imposer.

Quant aux délégations comptant plus de 250 cas positifs /100.000 habitants, les autorités régionales seront amenée à imposer un confinement général, avec la fermeture de la zone et l’obligation de porter le masque même à l’extérieur.

Sur un autre plan le ministre de la Santé a annoncé que des structures spécifiques seront placées, dans le mois à venir, dans les hôpitaux universitaires (capacité de 20 lits) et que le nouvel établissement sanitaire de Sfax, sera utilisé en tant que centre national Covid+ (20 lits de réanimation et 250 équipés d’oxygène).

D’autre part, les personnes testées positives au coronavirus seront placées dans des centres de confinement spécifiques, pour les isoler et éviter ainsi la propagation du coronavirus.

«Nous collaborons avec le ministre du Tourisme pour que les hôtels soient aménagées à cet effet», a-t-il ajouté, en annonçant également le renforcement des tests de dépistages en collaboration avec les laboratoires privés et la mise en place d’un système de téléconsultation avec des médecins volontaires.

«Les opérations de contrôle seront également renforcées, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur et des autorités locales et régionales. Nous devons tous être responsables et le citoyen est un acteur majeur dans cette lutte contre le coronavirus», a conclu Faouzi Mehdi.

Rappelons que depuis la propagation de la pandémie, le 2 mars dernier, la Tunisie a dépisté 13305 contaminations, dont 180 décès, sachant que l’on compte à ce jour 8273 cas actifs et que la moyenne des tests positifs et de 20%.

Y. N.