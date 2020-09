«Musées pour tous» : Pour que les non-voyants aient aussi accès aux musées

Les non-voyants pourront désormais découvrir les merveilles des musées grâce au nouveau programme «Musées pour tous» pour garantir l’accès à la culture à tous les Tunisiens.

«Musées pour tous» est une initiative de l’association Braille pour l’éducation et la culture afin de rendre l’offre culturelle et en particulier les musées et les sites archéologiques accessibles également aux personnes aux besoins spécifiques et notamment les mal et non-voyants.

Réalisé par la start-up 3D Wave et financé par le programme Tfanen _ Tunisie créative, ce projet a d’ores et déjà démarré au Musée archéologique de Sousse; le nouveau ministre des affaires culturelles Walid Zidi, lui-même non-voyant, a visité les lieux et a promis de soutenir les initiatives inclusives de ce genre.

L’expérience se poursuivra au Musée du Bardo puis dans d’autres musées à travers le pays, grâce à des applications de guides sonores, des textes descriptifs écrits en braille, ainsi que des miniatures d’objets d’art (statues, sculptures, mosaïques …) reconstruits en 3D à palper avec les mains.

Fawz Benali