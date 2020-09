En visite à Jendouba, Mechichi annonce son soutien pour le développement et la promotion du tourisme rural

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi a annoncé ce samedi 26 septembre 2020, lors de sa visite à Jendouba, que la journée nationale du tourisme rural sera célébrée, le 26 septembre de chaque année, tout en affirmant son soutien à ce secteur et en valorisant son rôle dans le renforcement du développement régional durable.

Hichem Mechichi estime que les gîtes ruraux présents dans la région, peuvent créer une dynamique au sein des zones rurales et contribuer à créer de l’emploi et à relancer l’artisanat et le tourisme, tout en affirmant que cette activité peut s’étendre tout au long de l’année, l’écotourisme n’étant pas lié à une saison en particulier, et aussi contribuer à la relance du secteur économique.

A l’occasion de cette visite, le chef du gouvernement s’est rendu au Centre du tourisme médical et écologique à Beni Mtir, en affirmant que ce projet enrichira davantage la région et mettra en valeur ses richesses naturelles et ses aspects environnementaux.

Il a également visité le gîte rural Dar Al-Karma à Tabarka (Jendouba), qui a ouvert ses portes le 16 juillet 2019 et a encouragé le tourisme écologique, qui valorise les réserves naturelles et environnementales de la région, a-t-il commenté.

D’autre part, M. Mechichi a fait savoir que le gouvernement allouera les fonds nécessaires à la création d’une zone artisanale à Tabarka et accompagnera les artisans et les femmes rurales afin de les encourager à commercialiser leurs produits, tout en assurant que des décisions ont été prises au profit du tourisme.

«Leur mise en place doit être accélérée, pour sauver la saison touristique, qui a été lourdement impactée par la situation épidémiologique, causée par le coronavirus, en Tunisie et dans le monde», a-t-il dit.

Y. N.