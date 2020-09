Le poème du dimache: ‘‘Avant toi’’ de Marceline Desbordes-Valmore

Marceline Desbordes-Valmore, née le 20 juin 1786 à Douai, dans le Nord de la France, et décédée le 23 juillet 1859 à Paris, est une poétesse et femme de lettres française de renom. Elle léguera à la prospérité une œuvre aussi riche que prolifique. Le présent poème est tiré de son recueil «Élégies».

Marceline Desbordes-Valmore es née d’un père, petit bourgeois ruiné par la révolution, et qui devient cabaretier. La famille se retrouvant dans le besoin, sa mère, en 1801, décide de se rendre avec elle en Guadeloupe auprès d’un cousin riche à fin de commencer une nouvelle vie. Ce ne sera pas ainsi. La mère décède de fièvre jaune et Marceline orpheline retourne en métropole auprès de son père. Elle devient comédienne et se produit en France et en Belgique.

En 1808, elle rencontre le comédien et homme de lettres Henri de Latouche avec qui elle a une liaison passionnée. Cette liaison durera de façon intermittente pendant 30 ans.

En 1817, elle se marie avec un comédien sans talent, Prosper Lanchantin, connu sous le nom de Valmore. La vie à ses côtés n’est pas facile. Le couple se déplace souvent et a très peu d’argent. Ils ont quatre enfants dont un seul survivra à Marceline. Les deuils et drames jalonnent sa vie. Pour cette raison elle fut surnommée «Notre-Dame-Des-Pleurs».

Son premier recueil, «Élégies et Romances» est publié en 1819. Cet ensemble de poèmes la fait connaître et apprécier dans le monde littéraire. Elle reçoit plusieurs prix académiques. Forte du succès rencontré, elle cesse son activité au théâtre pour se consacrer à l’écriture. Elle écrit non seulement des poèmes, mais aussi des nouvelles, des contes pour enfant et même un roman. Le roi lui octroie une pension.

Autodidacte et travailleuse, elle a un tempérament romantique et mélancolique, exacerbé par les coups de la vie. Elle écrit des vers très modernes, originaux, spontanés, pleins de sensibilité et de musicalité. Ses contemporains, Hugo, Lamartine mais aussi Baudelaire, Verlaine, Rimbaud l’admirent.

Elle décédé d’un cancer le 23 juillet 1859 à Paris.

Comme le rossignol qui meurt de mélodie

Souffle sur son enfant sa tendre maladie,

Morte d’aimer, ma mère, à son regard d’adieu,

Me raconta son âme et me souffla son Dieu.

Triste de me quitter, cette mère charmante,

Me léguant à regret la flamme qui tourmente,

Jeune, à son jeune enfant tendit longtemps sa main,

Comme pour le sauver par le même chemin.

Et je restai longtemps, longtemps, sans la comprendre,

Et longtemps à pleurer son secret sans l’apprendre,

À pleurer de sa mort le mystère inconnu,

Le portant tout scellé dans mon cœur ingénu,

Ce cœur signé d’amour comme sa tendre proie,

Où pas un chant mortel n’éveillait une joie.

On eût dit, à sentir ses faibles battements,

Une montre cachée où s’arrêtait le temps;

On eût dit qu’à plaisir il se retint de vivre.

Comme un enfant dormeur qui n’ouvre pas son livre,

Je ne voulais rien lire à mon sort, j’attendais;

Et tous les jours levés sur moi, je les perdais.

Par ma ceinture noire à la terre arrêtée,

Ma mère était partie et tout m’avait quittée:

Le monde était trop grand, trop défait, trop désert;

Une voix seule éteinte en changeait le concert:

Je voulais me sauver de ses dures contraintes,

J’avais peur de ses lois, de ses morts, de ses craintes,

Et ne sachant où fuir ses échos durs et froids,

Je me prenais tout haut à chanter mes effrois !

Mais quand tu dis : «Je viens !» quelle cloche de fête

Fit bondir le sommeil attardé sur ma tête;

Quelle rapide étreinte attacha notre sort,

Pour entre-ailer nos jours d’un fraternel essor !

Ma vie, elle avait froid, s’alluma dans la tienne,

Et ma vie a brillé, comme on voit au soleil

Se dresser une fleur sans que rien la soutienne,

Rien qu’un baiser de l’air, rien qu’un rayon vermeil…

Aussi, dès qu’en entier ton âme m’eut saisie,

Tu fus ma piété ! Mon ciel ! Ma poésie !

Aussi, sans te parler, je te nomme souvent

Mon frère devant Dieu ! Mon âme ! Ou mon enfant !

Tu ne sauras jamais, comme je sais moi-même,

A quelle profondeur je t’atteins et je t’aime !

Tu serais par la mort arraché de mes voeux,

Que pour te ressaisir mon âme aurait des yeux,

Des lueurs, des accents, des larmes, des prières,

Qui forceraient la mort à rouvrir tes paupières !

Je sais de quels frissons ta mère a dû frémir

Sur tes sommeils d’enfant : moi, je t’ai vu dormir :

Tous ses effrois charmants ont tremblé dans mon âme ;

Tu dis vrai, tu dis vrai ; je ne suis qu’une femme ;

Je ne sais qu’inventer pour te faire un bonheur ;

Une surprise à voir s’émerveiller ton cœur !

Toi, ne sois pas jaloux ! Quand tu me vois penchée,

Quand tu me vois me taire, et te craindre et souffrir,

C’est que l’amour m’accable. Oh ! Si j’en dois mourir,

Attends : je veux savoir si, quand tu m’as cherchée,

Tu t’es dit : «Voici l’âme où j’attache mon sort

Et que j’épouserai dans la vie ou la mort.»

Oh ! Je veux le savoir. Oh ! L’as-tu dit ? … pardonne !

On est étrange, on veut échanger ce qu’on donne.

Ainsi, pour m’acquitter de ton regard à toi,

Je voudrais être un monde et te dire: «Prends-moi !»

Née avant toi… douleur ! Tu le verrais peut-être,

Si je vivais trop tard. Ne le fais point paraître,

Ne dis pas que l’amour sait compter, trompe-moi :

Je m’en ressouviendrai pour mourir avant toi !