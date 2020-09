Peut-on prendre le volant après avoir consommé du CBD ?

Partagez 0 Partages

Qu’est-ce que le CBD au juste ? Le Cannabidiol (CBD) est un cannabinoïde issu de la plante de cannabis, mais à la grande différence du THC, ce n’est pas une substance psychoactive. Impossible donc de s’intoxiquer avec le CBD, il est d’ailleurs en vente libre dans toute l’Europe et connait une popularité fulgurante aux Etats-Unis. Café au CBD, bonbons au CBD, crèmes au CBD, huiles CBD, e-liquides CBD sont autant de dérivés qui grandissent en popularité.

Par Meriem Majdoub

On peut grossièrement diviser les utilisateurs de CBD en deux groupes, ceux qui recherchent une sensation de bien-être, et ceux qui ont une approche thérapeutique. En effet, le CBD a de nombreuses vertus, toutes ne sont pas prouvées scientifiquement, et il est déjà largement utilisé en médecine dans les pays ou le cannabis médical est encadré, et la liste des pays s’allonge chaque année : Canada, Californie, Mexico, Afrique du Sud, Australie…

Lutter contre de nombreux tracas du quotidien

Le cannabidiol permet en effet de lutter contre de nombreux tracas du quotidien : stress, douleurs chroniques, sauts d’humeur, troubles du sommeil, de l’appétit et se révèle très prometteur pour des personnes à la recherché d’alternatives médicales ou qui sont en impasse thérapeutique. L’huile CBD est d’ailleurs en vogue et est surement la meilleure façon de profiter des bienfaits du CBD.

Sans vouloir opposer les consommateurs bien-être de ceux qui sont en recherche d’alternatives thérapeutiques, tous s’exposent aux effets relaxants du CBD et au même titre que n’importe quelle substance, il faut faire attention à être en pleine possession de ses moyens au volant, d’où la question : est-ce que l’on peut prendre le volant après avoir consommé du CBD ? Est-ce dangereux ?

Attention, petit rappel : vos produits au CBD, comme les huiles CBD, pour rester légaux, devront ne pas contenir plus de 0.20% (seuil limite autorisé en Europe) de Tétrahydrocannabinol (THC) la molécule psychoactive et stupéfiante du cannabis qui provoque une altération des réflexes et temps de réaction. On comprend aisément que le THC ne soit pas compatible avec une conduite sûre, au même titre que l’alcool, puisqu’il y a «intoxication» et «emprise» pour reprendre des termes légaux. Mais qu’en est-il du CBD ?

CBD et conduite, est-ce compatible ?

Le CBD seul, n’est pas une substance dépistée par les gendarmes et n’altère pas directement votre capacité à conduire. Sur le plan de la sécurité et de la responsabilité, c’est donc à vous que revient de prendre la décision, et nous allons développer quelques bonnes pratiques dans cet article, histoire de sensibiliser aux risques réels s’ils existent.

CBD et relaxation – attention : relativisons tout de suite, le risque est faible et limité, aucunement comparable à ce que l’on connait des effets de l’alcool ou autre au volant, mais, relaxation rime parfois avec somnolence. C’est ce que constatent anecdotiquement les utilisateurs de CBD. Le CBD n’altère pas votre vision ou vos reflexes en soi, mais il a bel et bien un effet sédatif à partir d’une certaine quantité, ce qu’il faut prendre en compte si vous projetez de faire un grand déplacement. Que ce soit en voiture, à moto ou via tout autre moyen de locomotion, la prudence est toujours de mise et votre concentration doit être optimale à chaque instant.

Comme pour tout trajet, une pause s’impose toutes les 2 heures, sinon augmentez le son de la musique, respirer de l’air frais pour vous rafraichir et sortir d’un état qui peut être dangereux pour vous, vos passagers et les autres personnes.

Par précaution, il est recommandé de ne pas consommer de quantités importantes de CBD juste avant de prendre la route. Aussi, si vous souhaitez prendre du CBD lorsque vous prenez le volant, vous devez avoir éprouvé ce dosage préalablement, ne faites pas de test de dosage de CBD juste avant de prendre la route. Même si les risques sont minimes, de la même façon qu’il faut sensibiliser sur les risques d’endormissement au volant, il faut faire attention à ne pas se retrouver dans des situations où il est facile de se laisser aller à des micro-siestes, les conséquences sont bien trop désastreuses.

Quoi qu’il en soit, votre permis de conduire et votre porte-monnaie ne craignent rien avec le CBD au volant, mais les effets relaxants du CBD peuvent entraîner des risques de somnolence chez certaines personnes Il est donc recommandé d’agir de manière responsable, de ne pas consommer de grosses doses de CBD juste avant de prendre la route, ou de faire des essais de dosage, et de faire des pauses si jamais vous vous sentez fatigué. Si vous souhaitez en apprendre plus sur le cannabidiol et ses effets, n’hésitez pas à vous vous rendre sur Cbdissimo.com et découvrez une sélection d’huile CBD triée sur le volet parmi les meilleures sur le marché européen.