Coronavirus – Tunisie : Le gouvernement serre un peu plus la vis

Dans un communiqué publié dimanche soir, 27 septembre 2020, le ministère de la Santé publique a annoncé de nouvelles décisions prises en collaboration avec les ministères de l’Intérieur et de l’Environnement, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Malgré la sérieuse dégradation de la situation épidémiologique, il n’y aura pas (encore) de mesures drastiques à l’instar de celles prises à la première apparition de la maladie en Tunisie, en mars dernier (fermeture des frontières, confinement général et couvre-feu).

Le ministère a, néanmoins, promis de «renforcer le contrôle de l’application des protocoles sanitaires mis en place, pour les cafés, les salons de thé, les restaurants, les bars et les boîtes de nuit». De plus, la chicha y sera, à partir de ce lundi, totalement interdite, tout comme les ustensiles de cuisine, les verres ou les assiettes à usage multiple.

Notons, dans ce cadre, que contrairement à ce qu’avait annoncé le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, sur Mosaïque FM, vendredi dernier, les chaises ne seront pas interdites dans les cafés, la chambre syndicale de la profession s’y étant très fortement opposée, y voyant une condamnation à la faillite de beaucoup d’établissements.

Le ministère a, d’autre part, rappelé que dans les grandes surfaces et les marchés hebdomadaires, le port du masque et la distanciation physique sont obligatoires.

Le département a également annoncé l’interdiction, jusqu’à nouvel ordre, des manifestations et événements qui accueillent un grand nombre de participants, qu’ils soient culturels, sportifs, politiques ou scientifiques, la limitation du nombre de personnes dans les parcs, les théâtres et les salles de cinéma, ainsi que celui des participants aux mariages et aux enterrements.

Pour ce qui est des régions fortement touchées par le coronavirus, des mesures plus strictes seront prises, à savoir :

– la mise en place du confinement sanitaire général pour une période de deux semaines,

– la fermeture des lieux publics à forte affluence,

– l’interdiction de déplacement en dehors de la région,

– le port obligatoire du masque, même dans les espaces ouverts.

C. B. Y.