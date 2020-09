Coronavirus : Depuis fin juin, 111 personnels de santé contaminés sur les 400 cas dépistés à Kairouan

Le nombre total de contaminations au coronavirus enregistrées à Kairouan depuis la réouverture des frontières tunisiennes, le 27 juin dernier, s’élève à 400, dont 111 cas dans le rang du personnel de la santé et 4 en milieu scolaire.

C’est ce qu’a fait savoir la direction régionale de la Santé de Kairouan, dans un rapport relatif à l’évolution de la situation épidémiologique, publié ce mardi 29 septembre 2020, et qui annonce un total de 11 décès dans ce gouvernorat.

La DRS précise que 5 nouveaux cas ont été enregistrés, hier, et que l’on compte à ce jour, 305 cas actifs, dont 4 hospitalisés, sachant que 84 personnes ont pu guérir du coronavirus.

C’est à Kairouan-ville que l’on compte le plus grand nombre de contaminations : 357 (sur un total de 421 dépistés depuis mars dernier), 16 autres ont été enregistrés à Hajeb Layoun, 9 à Chbika, 8 à Haffouz, 4 à Sbikha, 3 à Oueslatia et 1 à El-Ala, à Aïn Jallou et à Nasrallah.

Y. N.