Coronavirus : Décès de Kamel Ben Abdallah, cadre paramédical à l’hôpital Habib Bougatfa de Bizerte

Kamel Ben Abdallah, cadre paramédical travaillant au laboratoire d’analyses à l’hôpital universitaire Habib Bougatfa de Bizerte, a succombé au coronavirus, aujourd’hui, vendredi 2 octobre 2020.

C’est ce qu’a annoncé le Syndicat de l’hôpital en présentant ses condoléances à la famille, aux proches, aux consœurs et aux confrères de Kamel Ben Abdallah : «Un homme exemplaire et dévoué, un symbole de la bravoure et de l’engagement qui a toujours été aussi aimable que professionnel. Qu’il repose en paix».

Rappelons que le cadre paramédical avait été contaminé au coronavirus, il y a plus d’une semaine, puis admis au service de réanimation, il y a quelques jours, avant de rendre l’âme cet après-midi.

De son côté, Mehdi Ben Gharbia, député Tahya Tounes, natif de Bizerte, a également présenté ses condoléances à son ami Fathi Ben Abdallah, frère du défunt.

«Bizerte perd un de ses enfants, Kamel Ben Abdallah, cadre paramédical à l’hôpital Habib Bouguatfa, suite à un combat contre la covid-19. Mes condoléances les plus attristées à mon ami, à toute la famille et à tous ceux qui l’ont connu le défunt. Paix à son âme», a-t-il écrit.

Y. N.