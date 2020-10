Derouiche à Fakhfakh: «Cire les pompes pour des gens plus instruits que toi, espèce de pauvre!»

Alors que Nabil Karoui, président de Qalb Tounes, joue les imperturbables après les propos de l’ancien chef de gouvernement Elyes Fakhfakh à son endroit mettant en cause, dans son entretien hier soir, jeudi 1er octobre 2020, sur Attessia TV, son rôle néfaste dans la vie politique tunisienne, les proches et les amis de l’affairiste véreux sont montés au créneau pour déverser beaucoup de haine à l’endroit de M. Fakhfakh et c’est le cas d’Imed Derouiche, grand ami de M. Karoui.

C’est le malaise dans les rangs de l’affairiste, poursuivi en justice dans plusieurs affaires de corruption financière et de détournement de fonds. L’homme à la voix fluette, Oussama Khelifi, chef du bloc Qalb Tounes à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), a conseillé à son patron de porter plainte contre Elyes Fakhfakh qui l’a mis en cause dans la chute de son gouvernement et qui a expliqué que l’affairiste était en réalité l’arbre qui cache la forêt, derrière lequel des affairistes, des contrebandiers et des corrompus de tous genres se cachent et le financent pour qu’il défende leurs intérêts et les aident à garantir leur mainmise sur le pays et les institutions de l’Etat.

Imed Derouiche, patron de Petrofac Tunisie, l’un de membres fondateurs de Qalb Tounes et habitué des plateaux de Nessma, est monté au créneau lui aussi pour défendre son ami Karoui.

C’est dans un langage vulgaire (voir capture d’écran) que Derouiche a réagi sur Facebook aux propos de Fakhfakh et que nous traduisons sans les grossièretés : «Au moins, quand tu cires les pompes, fais-le pour des gens plus instruits que toi pas pour quelqu’un d’inférieur à toi, espèce de pauvre qui ne possède même pas une maison».

Là, Derouiche fait allusion au soutien de Fakhfakh au président de la république Kaïs Saïed, bête noire du parti islamiste Ennahdha, du clan Karoui et de l’oligarchie affairiste tunisienne. Imed Derouiche, plus habitué à l’humour, semble avoir perdu ses nerfs pour descendre aussi bas.

I. B.