Hommage à Gisèle Halimi à La Fondation Maison de Tunisie à Paris

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT), en partenariat avec la Fondation Maison de Tunisie, organise, avec le soutien de l’ADTF et la FTCR, un «Hommage à Gisèle Halimi», dans le cadre du cycle «Rencontres / LiQuaèts».

La rencontre, prévue le mardi 13 octobre 2020 à 19h30, aura lieu à la Fondation Maison de Tunisie, au 45A Boulevard Joudan – 75014 Paris.

Gisèle Halimi nous quitté le 28 juillet 2010… Célébrée comme une grande figure du féminisme et de la lutte contre le colonialisme en France, cette native de la Tunisie, n’a cessé, sa vie durant, de parler de son passé tunisien. L’hommage de la Fondation Maison de Tunisie sera un hommage à une grande dame, tunisienne et universelle.

Hommage à l’avocate de Djamila Boupacha et du FLN algériens pendant les heures sombres du colonialisme. Hommage à la militante féministe signataire du manifeste pour le droit à l’avortement et fondatrice du mouvement Choisir la cause des femmes. Hommage à l’amie du peuple palestinien et sa lutte pour ses droits à un Etat Indépendant, libre et démocratique. Hommage à celle qui fut membre du comité de défense du célèbre militant palestinien Marwan Barghouti.

Hommage de Tunisiens à la Zeiza la Tunisienne, fille de la Goulette devenue la grande combattante contre toutes les discriminations, figure mondialement connue de la lutte altermondialiste.

On annonce la participation à la rencontre de Sophie Bessis, historienne et journaliste franco-tunisienne, auteure de «Histoire de la Tunisie de Carthage à nos jours»; Annick Cojean, grand reporter au journal ‘‘Le Monde’’, auteure du livre «Une Farouche Liberté», regroupant des entretiens avec Gisèle Halimi; et Kmar Bendana, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de la Manouba et chercheure associée à l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), auteure d’un article intitulé «Gisèle Halimi : Plaider pour changer le monde» publié sur le site ‘‘The Conversation’’.

La Fondation Maison de Tunisie, qui abrite la rencontre, s’engage à la mise en place et au respect des règles sanitaires (port du masque obligatoire, gel hydro alcoolique, distanciation physique …).