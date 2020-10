«Wa ma malakat» : Un monodrame tuniso-irakien mis en scène à distance

Une coproduction théâtrale tuniso-irakienne baptisée «Wa ma malakat» vient de voir le jour. Il s’agit d’un monodrame sur la condition de la femme, signé Ahlem Bejaoui (Tunisie) et Sajad Joudri (Irak).

«Wa ma malakat» est une nouvelle pièce de théâtre qui réunit la Tunisie et l’Irak à travers une collaboration inédite entre les deux metteurs en scène Ahlem Bejaoui et Sajad Joudri, écrite par Abdelkarim Amri et interprétée par la jeune comédienne et chanteuse tunisienne Hajer Saada.

Réaliser ce projet a été un réel défi pour l’équipe tuniso-irakienne car l’idée est née durant la pandémie du coronavirus, ce qui a empêché tout déplacement entre les deux pays. Tout le travail a donc été mené à distance, et l’équipe est aujourd’hui ravie de voir ce projet ambitieux se concrétiser notamment après sa sélection dans quatre festivals au Maroc, au Liban, en Irak et en Iran.

La comédienne Hajer Saada explique que l’idée de départ était de parler de la femme irakienne, mais le projet a évolué au fil du temps vers un monodrame universel où il est question d’aborder la condition de la femme en général à travers des thématiques comme le harcèlement et le viol.

«Nous avons donné au texte un aspect universel (…) Dans ce monodrame la femme parle, crie, chante et danse, elle enfreint les lignes qu’on lui a tracées», souligne Hajer Saada.

La première de la pièce aura lieu en Irak et une présentation tunisienne est prévue pour ce mois d’octobre.

Fawz Benali