Après les obscénités de Makhlouf, les grossièretés de Tebini

Fayçal Tebini/Seifeddine Makhlouf.

Désormais, c’est le festival de la vulgarité parmi les députés populistes de cette législature chaotique. L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) est devenue une foire d’empoigne où les êtres les plus bas tiennent le haut du pavé.

Ainsi donc après les propos injurieux de l’agité Seïfeddine Makhlouf, porte-parole (plutôt porte-obscénités) de la coalition pseudo-révolutionnaire Al-Karama, à l’endroit de sa collègue Abir Moussi, présidente du bloc du Parti destourien libre (PDL), voici les insultes du député populiste et fantasque Fayçal Tebini (Voix des Agriculteurs, parti dont il est le fondateur, le président et l’unique membre) à l’endroit de certains journalistes et animateurs qu’il cite nommément et insulte copieusement.

Fayçal Tebini, dont beaucoup se demandent ce qu’il fait vraiment sous la coupole du Palais du Bardo, où il n’aurait jamais dû mettre les pieds, croit ainsi intimider ses détracteurs. C’est un message qu’il lance à tous ceux qui sont tentés de le critiquer : ou bien vous acceptez mes frasques et mes dérapages et vous vous taisez ou bien, si vous me critiquez, je vous couvre d’insultes et de grossièretés sur ma page Facebook, dans mes publications et mes vidéos. Sauf que les intimidations de Tebini sont vaines et n’impressionnent personne. C’est à peine si elles font sourire certains. Et donner à réfléchir à d’autres : est-ce cela la démocratie promise aux citoyens ?

I. B.