Coronavirus : Suspension des cours à Sousse

A la lumière de la situation épidémiologique marquée par une hausse inquiétante du nombre de contaminations au coronavirus, le gouvernorat de Sousse a annoncé, cet après-midi, dimanche 4 octobre 2020, la suspension des cours pendant 15 jours.

Dans son communiqué, le gouvernorat précise que cette mesure concerne aussi bien les écoles, les collèges et lycées, que les centres de formations et les jardins d’enfants (y compris les kottabs et les crèches), publics et privés et ce à partir de demain et jusqu’au 18 octobre 2020.

Notons que le nombre de contaminations enregistrées à Sousse, a atteint à ce jour, 2343 cas positifs dont 54 décès, selon la gouverneure Raja Trabelsi, qui a publié plus tôt une vidéo, où elle a également annoncé le dépistage de 122 nouveaux cas aujourd’hui.

Rappelons que cette mesure de suspension des cours s’ajoute à d’autres mesures décidées le 1er octobre, dont un couvre-feu dans tout le gouvernorat.

Y. N.