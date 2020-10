Le paysage à l’honneur dans une exposition collective au Musée Safia Farhat

Le Musée Safia Farhat, au Centre des arts vivants de Radès, au sud de Tunis, accueille du 1er octobre au 1er novembre 2020 une exposition collective sur le thème classique du paysage.

Le paysage a constitué un motif récurrent dans le domaine des arts plastiques et visuels. Les artistes étaient appelés à s’approprier librement ce thème dans l’acception qui les interpelle. Il s’agit de peindre la partie d’un pays que la nature présente à l’œil qui le regarde, une vue d’ensemble d’un endroit quelconque (ville, quartier, etc.), le cadre de notre existence quotidienne, l’ensemble des conditions matérielles et intellectuelles formant l’environnement de quelqu’un, de quelque chose (social économique politique, sonore, artistique…) ou encore les tendances intellectuelles, morales, caractéristiques d’une personne…

Insaf Saada.

Besma Hlel.

Emna Ghezaiel.

Les atistes participants sont Abdesslem Ayed, Intissar Belaid, Mohamed Ben Soltane, Mohamed-Ali Berhouma, Nader Boukadi, Omar Bsaïes, Hela Djebby, Slimen Elkamel, Aïcha Filali, Emna Ghezaiel, Slim Gomri, Adnene Haj Sassi, Besma H’lel, Nadia Jelassi, Imed Jemaiel, Halim Karabibene, Raouf Karray, Hedi Khelil, Sadri Khiari, Aleksandrov Işıl Kurmuş, Hamda Saïdi, Insaf Saada, Nabil Saouabi et Ekram Tira.

Raouf Karray (détail).

Raouf Karray (détail).

Hela Djebbi.

Les horaires de visite: de lundi à vendredi de 9H00 à 17H00 et les samedi et dimanche de 9H00 à 13H00.