Nafaa Ennaifer déplore la liberté laissée aux gouverneurs de décréter un confinement local

Nafaa Ennaifer s’est félicité du fait que le chef de gouvernement n’ait pas cédé, dans son discours d’hier soir, samedi 3 octobre 2020, aux «appels irrationnels» des gens favorables au re-confinement général. Il a qualifié Hichem Mechichi de «courageux et pragmatique», tout en avouant n’avoir pas compris la mise en place de la séance unique et la réduction de l’horaire de travail pour la fonction publique.

Le chef d’entreprise, membre de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) et de l’Institut arabe des chefs d’entreprise (IACE) a également fait part, dans un post facebook, publié ce dimanche 4 septembre, de sa crainte suite à «l’autonomie donnée aux gouverneurs pour la prise de certaines décisions de confinement local et de restrictions des déplacements». Et d’expliquer : «Nous savons tous qu’au cours des semaines prochaines, nous connaîtrons une recrudescence des tests positifs partout. On pourra donc aboutir à un confinement quasi total du pays suite à plusieurs confinements locaux concomitants décidés par des gouverneurs poussés par un excès de zèle ou ayant subi la pression de syndicats ou de médias! Et on ne serait pas sortis de l’auberge!»

Tout en faisant remarquer à ce propos que certains gouverneurs ont déjà pris certaines décisions contestées comme la fermeture d’usines où la situation était pourtant maîtrisable, M. Ennaifer a conclu par une phrase qui contredit un tant soit peu sa satisfaction du début : «Marre de l’arbitraire, de l’aléatoire et du doute.»

I. B.