Un député accusé d’avoir volé un thermomètre à distance, dans un restaurant à Sousse (Vidéo)

Captures d’écran de la vidéo publiée par le propriétaire du restaurant.

Le propriétaire d’un restaurant situé à Sousse, accuse un député d’avoir volé un thermomètre à distance, qu’il utilise pour contrôler la température de ses clients à l’entrée de son commerce. Le député a été filmé par la caméra de surveillance et le restaurateur a publié la vidéo sur les réseaux sociaux…

«Mes proches et mes amis m’ont déconseillé de publier la vidéo, craignant des représailles par ce député qui bénéficie de l’immunité parlementaire et qui pourrait évoluer, et qui sait devenir ministre ou président et nous créer des problèmes. Moi même au départ je ne voulais pas la publier, par respect à sa famille et à sa mère qui l’a éduqué car c’est une honte. Je me suis mis à sa place et je lui ai alors seulement demandé de rendre le thermomètre et de s’excuser», affirme le propriétaire en commentant la vidéo qu’il a publiée.

منقول منقول : #فضيحة_جديدة في سوسة// نائب في البرلمان يسرق آلة قيس الحرارة من احدى المطاعم في سوسة لكن الكاميرا بالمرصاد. اسم النائب #عصام_البرڤوڤي رئيس كتلة المستقبل المساندة للحكومة في البرلمان و هو نائب عن ولاية سيدي بوزيد Publiée par ‎تونس للجميع‎ sur Dimanche 4 octobre 2020

«Mais il semble que ce député n’a pas honte et s’en fiche de tout le monde. Tous les jours j’attends un message de sa part mais en vain, alors j’ai décidé de publier la vidéo. Regardez-le à quel point il est stupide ce voleur, ne pouvait-il pas au moins deviner qu’il y a des caméras de surveillance dans un restaurant ?», a-t-il-ajouté.

Quant au député, dont le nom circule sur le net, dans cette affaire de vol n’a pas encore pas réagi à cette accusation…

